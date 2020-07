Serie B, Ascoli-Empoli - Turnover empolese, Dionigi con il dubbio Scamacca

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Tanta attesa per il match di questa sera tra Ascoli ed Empoli. I padroni di casa sono in zona playout. Il vantaggio sulla zona retrocessione diretta è ampio ma i bianconeri possono ancora salvarsi evitando gli spareggi. Empoli invece che è in piena corsa playoff e vincendo guadagnerebbe 3 punti fondamentali.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Dionigi insisterà con il 3-4-1-2. Ancora in dubbio Scamacca. Se non dovesse farcela, in avanti Trotta e Ninkovic. Indisponibili Beretta, Rosseti e Andreoni.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Empoli con il 4-3-3 ma con qualche novità. A destra possibile turno di riposo per Fiamozzi con Pinna dal 1' a destra. Possibile chance per Sierralta in difesa. Henderson assente in regia per squalifica, giocherà Ricci da play.