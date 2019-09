Serie B, Ascoli-Livorno: Padoin e Brignola in rampa di lancio

Simone Padoin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la pausa per le nazionali, il campionato cadetto riparte e tra le gare più interessanti della terza giornata della Serie BKT c’è sicuramente quella del Del Duca fra Ascoli e Livorno (ore 15), formazioni storicamente rivali anche per le ideologie politiche completamente opposte delle rispettive tifoserie.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Dopo il convincente successo nel match di esordio contro il Trapani, è arrivato il passo falso con il Frosinone. Tre punti per i bianconeri, usciti rafforzati dalle ore finali di trattative che hanno regalato il colpo Padoin. L’ex centrocampista di Juventus e Cagliari sta bene e si candida per una maglia da titolare, al pari dell’altro volto nuovo Gravillon in difesa. Zanetti deve fare i conti col forfait in extremis di Scamacca, out per un problema muscolare, che va ad aggiungersi a Beretta e D’Elia. Assente anche Da Cruz, per il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla società. Convocato il Primavera D’Agostino.

COME ARRIVA IL LIVORNO – Amaranto a bocca asciutta dopo le prime due giornate di campionato coincise con le sconfitta di misura contro Entella e Perugia. La classifica piange anche se contro i grifoni la squadra ha mostrato incoraggianti segnali di crescita. Le ultime ore di calciomercato sono servite per potenziare l’organico a disposizione di Breda, con gli innesti di Brignola, Braken, Marras e Viviani. Quest’ultimo non è al meglio e pertanto non figura nell’elenco dei convocati, dove non ci sono nemmeno gli altri acciaccati Rizzo e Rocca. Recuperato invece Bogdan. Buone chance di partire dal 1’ per Brignola e Marras.