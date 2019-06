Serie B, Balata e il rischio sfiducia da parte dei club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si fa sempre più complicata la posizione di Mauro Balata in seno alla Lega di Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttosport quest'oggi ieri si è svolta una riunione tra alcuni club cadetti, non solo i componenti del Consiglio, per fare il punto della situazione. C’erano Salernitana (Mezzaroma, non Lotito), Perugia, Cremonese e Pescara. Ma anche il Frosinone, retrocesso dalla Serie A. Sul piatto sia la possibilità di un dimissione in blocco del Consiglio direttivo della Lega per rappresentare i nuovi equilibri, in un campionato dove sono cambiate 8 squadre su 20. Balata non intende farsi da parte perché è convinto di essersi mosso in maniera corretta e di avere ancora società dalla sua parte. Difficile poi trovare anche un sostituto vista la scadenza delle cariche fissata per il prossimo giugno. Probabile, dunque, che in caso di sfiducia la nomina di un commissario da parte della Figc.