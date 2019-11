Serie B, Balata: "Vogliamo giovani non solo in campo, anche sugli spalti"

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

‘Una B di giovani e per i giovani’. Il presidente della Lega B Mauro Balata è intervenuto questa mattina al Social Football Summit, appuntamento internazionale dedicato a digital e social media marketing, alla brand strategy ed all’innovazione nella Football Industry in corso di svolgimento a Roma, per ragionare e parlare su come modernizzare il calcio e permettergli di affrontare le sfide del futuro: ‘Ringraziamo Social Football Summit per l’opportunità che ha creato con questa due giorni dedicata al mondo dei social e della innovazione – ha detto Balata – Come Lega B, grazie anche a un intenso lavoro della struttura, stiamo cercando di analizzare il modo giusto per raccontare il calcio anche alla generazione Z’. Il presidente Balata ha concentrato il proprio intervento sull’accordo centralizzato con Konami e la spinta innovativa che ne è conseguita: ‘Non vogliamo essere solo una B giovane in campo, ma vogliamo anche tanti ragazzi sugli spalti. L’accordo storico per portare il nostro campionato nel mondo dei videogiochi aiuta sicuramente questo percorso, oltre a permettere agli sponsor di essere visibili in tutto il mondo grazie alla portata di Konami che oltre alla Lega B ha deciso di investire in maniera significativa sul mercato italiano anche con l’accordo siglato con la Juventus’.

Il Social Football Summit è un hub professionale dedicato a tutti gli stakeholders del mondo del calcio e sviluppato intorno a quattro linee strategiche: knowledge sharing, formazione, innovazione e business. Il Social Football Summit è organizzato da Social Media Soccer, la startup del gruppo Go Project, specializzata nei servizi dedicati al calcio ed ai suoi players. Alla due giorni dello stadio Olimpico è presente anche il Digital manager della Lega B con Andrea Calabrò.