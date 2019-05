Serie B, 'caso playout'. Il TAR blocca l'annullamento deciso dalla Lega

© foto di Antonio Vitiello

Il TAR del Lazio ha deciso di sospendere in maniera cautelare la delibera dello scorso 13 maggio con la quale la Lega di Serie B aveva annullato i playout, in attesa del Collegio di Garanzia del CONI sul caso Palermo.

Ora, tutto dipenderà da questa sentenza, attesa per oggi. Anzitutto, il Collegio dovrà decidere se confermare o meno la retrocessione del Palermo, a cui potrebbe invece essere attribuita una penalizzazione. Nel caso la retrocessione sia confermata, il CONI dovrà decidere se la squadra rosanero sia da considerarsi retrocessa "d'ufficio" (a cui quindi si andrebbero ad aggiungere tre retrocesse in via diretta), oppure retrocessa perché penalizzata in modo tale da essere posizionata all'ultimo posto della classifica (nel qual caso i playout potrebbero doversi disputare).