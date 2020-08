Serie B, Chievo-Empoli: il primo passo verso il ritorno tra i grandi

Terminata la regular season, è subito l'ora dei Playoff di Serie B per decretare la terza ed ultima squadra promossa in massima serie: al "Bentegodi", alle 21, si affrontano Chievo ed Empoli in occasione del turno preliminare che mette in palio un posto in semifinale contro lo Spezia. Si gioca in gara secca con supplementari in caso di parità al 90': non sono previsti i calci di rigore, col segno "X" dopo 120' passerebbero alla fase successiva i veneti in virtù del miglior posizionamento in classifica.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Gli uomini di Alfredo Aglietti hanno chiuso il campionato in sesta posizione a quota 56 punti, ma soprattutto con tre convincenti affermazioni nelle ultime tre sfide disputate contro Cittadella, Benevento e Pescara. Nell'undici titolare dei gialloblu non dovrebbero esserci particolari variazioni rispetto all'ultima partita: sarà 4-3-3 con Semper in porta, Dickmann e Renzetti esterni di difesa con Leverbe-Rigione in mezzo, Obi in cabina di regia supportato ai lati da Segre e Garritano. A comporre il tridente difensivo saranno Ceter, Djordjevic e Vignato. Out Giaccherini e Vaisanen, oltre ai numerosi giocatori che non hanno rinnovati i contratti in scadenza (tra questi anche Meggiorini).

COME ARRIVA L'EMPOLI - Schieramento a specchio per i toscani di Pasquale Marino, reduci dal successo esterno sul campo del malcapitato Livorno nella 38^ giornata: mancherà l'infortunato Gazzola in difesa, indisponibili anche Maietta e Stulac. Sulla linea dei quattro difensori tornerà Fiamozzi dal 1' sulla corsia di destra, mentre sulla fascia opposta toccherà ad Antonelli: davanti al portiere Brignoli, inoltre, ci saranno Sierralta (favorito nel ballottaggio con Nikolaou) e Romagnoli. A centrocampo spazio a Zurkowski, Henderson e Bandinelli con Ricci che dovrebbe accomodarsi in panchina; in attacco sarà Mancuso il riferimento centrale con Ciciretti e Bajrami a sostegno.