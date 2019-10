Serie B, Chievoverona-Ascoli: scoppia il caso Da Cruz

Alessio Da Cruz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Posticipo domenicale tra Chievoverona ed Ascoli, due squadre che non hanno mai nascosto le velleità playoff e che, pur con qualche battuta d'arresto inattesa, hanno la possibilità di avvicinarsi alla vetta qualora dovessero raccogliere i tre punti in palio oggi pomeriggio al Bentegodi. In uno stadio che si preannuncia deserto come purtroppo accade spesso quando i clivensi giocano tra le mura amiche, i ragazzi di Marcolini proveranno a dare continuità al successo rocambolesco di Livorno, magari con qualche disattenzione difensiva in meno. Di contro i bianconeri che sono reduci dall'inaspettato ko col Pescara: scoppia il caso Da Cruz, l'attaccante non è stato nemmeno inserito nell'elenco dei convocati.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA

Pesante l'assenza di Djordjevic, calciatore che ha trascinato il reparto offensivo gialloblu a suon di giocate preziose per i compagni di reparto. Toccherà dunque all'esperto Meggiorini guidare l'attacco, difficilmente esordirà dal primo minuto l'ex Salernitana Rodriguez che, tuttavia, spera in questa occasione per scalare posizioni nelle gerarchie di Marcolini. Intoccabili Vignato e Obi, Garritano sta meglio e potrebbe essere preferito al giovane Bertagnoli. Ampia scelta in difesa, laddove sembrano certi di una maglia Frey e Dickmann. Scalpitano Rigione e Brivio, esterno che ha le caratteristiche di spinta che piacciono tanto all'allenatore e che potrebbe tornare utilissimo anche in corso d'opera quando le squadre avvertiranno la stanchezza.

COME ARRIVA L'ASCOLI

Scoppia il caso Alessio Da Cruz. Il calciatore, trascinatore dei bianconeri in questa primissima fase di campionato, non è stato convocato per motivi disciplinari. Bisogna capire se è un provvedimento limitato a questa partita o se la società intenderà tenerlo fuori a tempo indeterminato di comune accordo con un allenatore come Zanetti da sempre attentissimo ad ogni dinamica prima di scegliere l'undici da schierare sul terreno di gioco. Non ci sarà nemmeno il centravanti Beretta, da settimane alle prese con infortuni muscolari che non gli consentono di essere a disposizione. Potrebbe toccare dunque a Ninkovic e Scamacca supportare l'eterno Ardemagni, tra i migliori marcatori cadetti di tutti i tempi. Gerbo in vantaggio su Troiano per una maglia in mediana, Pucino riconfermato a destra dopo l'ottimo avvio di stagione.