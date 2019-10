Serie B, Ciano regala tre punti al Frosinone: 1-0 al Livorno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel posticipo di Serie B il Frosinone trova quella vittoria che mancava da inizio settembre battendo di misura un Livorno che non riesce a uscire dalla crisi e resta all'ultimo posto in classifica. Una vittoria decisa dagli undici metri grazie alla trasformazione di Camillio Ciano all'89° dopo che Dionisi aveva fallito un altro tiro dal dischetto.

Primo tempo vivace allo Stirpe fra Frosinone e Livorno per il posticipo della Serie B. Partono subito forte gli ospiti che sfiorano il gol con Porcino prima e Gasbarro dopo, ma poi è il Frosinone a crescere con Ciano protagonista in negativo al 10° quando da buona posizione tira addosso a Zima. I ciociari attaccano e impegnano il portiere amaranto alle parate con Rohden al 20° e ancora Ciano al 42°. Poco prima l’occasione più nitida della serata con Capuano che colpisce una traversa su cross di Ciano.

Nella ripresa è sempre il Frosinone a fare la gara con al 53° la più ghiotta delle occasioni per sbloccare la gara: Boben atterra in area Beghetto, con l’arbitro che fischia il calcio di rigore. Dagli 11 mestri va Dionisi che si fa ipnotizzare da Zima che respinge il tiro. Il Livorno non reagisce e rischia ancora al 71° quando il neo entrato Novakovich impegna ancora Zima alla respinta. Nulla può invece il portiere amaranto sul secondo rigore, mani di Morganella su colpo di testa di Brighenti, conquistato dai ciociari: dal dischetto questa volta va Ciano che non sbaglia e spiazza il numero 38 del Livorno.