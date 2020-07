Serie B, Cittadella-Crotone: big match al Tombolato

Il big match della 33/a giornata di Serie B si gioca al Tombolato tra Cittadella e Crotone. Una gara che si preannuncia incerta tra due squadre a caccia di punti pesante per la promozione. I calabresi arrivano al match dopo la vittoria contro il Benevento, i veneti, invece, sono caduti contro il Pisa. In caso di successo per la squadra di Stroppa alla luce del calendario (doppio scontro casalingo con Pordenone e Salernitana) si arriverebbe ad una svolta verso la A .I precedenti tra queste due squadre giocati in terra veneta sono 9 con 6 vittorie in favore del Cittadella, 2 pareggi ed 1 vittoria in favore del Crotone. La gara d’andata giocata all’Ezio Scida si concluse con il punteggio di 1-1. Calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro è Serra della sezione di Torino.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I veneti sono al quarto posto con 52 punti: 15 le vittorie, 7 i pareggi e 10 le sconfitte, l'ultima contro il Pisa. Serve un riscatto per tentare di agganciare l'ultimo posto utile per la promozione diretta in Serie A. 4-3-1-2 per Venturato con D'Urso alle spalle di Diaw e Luppi. Così l'allenatore prima del match: "Sarà una sfida difficile e dovremo affrontarla con grande coraggio. L’importanza della gara è chiara, manca sempre meno e vincendo agganceremmo la seconda piazza: dobbiamo, però, vivere il momento con serenità. I nostri avversari hanno dimostrato sul campo di essere più forti di noi e li rispettiamo, ma non dobbiamo rinunciare a giocare come sappiamo, mantenendo la solita identità"

COME ARRIVA IL CROTONE - I calabresi sono al secondo posto con 55 punti: 16 le vittorie, 7 i pareggi e 9 le sconfitte. Ultima gara, il 3-0 rifilata al già promosso Benevento. Probabile il 3-5-2 per Stroppa con Simy e Armenteros a formare la coppia offensiva. Così il tecnico prima della gara: "Sicuramente possiamo dire, come nelle ultime partite, che ci sono avversari temibili e in lotta per la promozione. Per me il Cittadella è una delle big del campionato e lo sta dimostrando. Giocheremo con la massima attenzione. La squadra cresce con la testa, da qui alla fine ci saranno sempre meno gare e ogni risultato sarà sempre più importante in vista del traguardo finale".