Serie B, Cittadella e Frosinone vanno ai supplementari: al 90° il risultato è 2-2

Padroni di casa avanti dopo sei minuti con Davide Diaw che trasforma un calcio di rigore (fallo di Brighenti su Rosafio). Il Cittadella è padrone del campo e sfiora il raddoppio con D'Urso poco dopo la mezzora e lo trova grazie ancora al suo centravanti allo scadere al termine di un’azione manovrata con Rosafio in versione assist man. La gara sembra chiusa, ma all'ultimo secondo del primo tempo Salvi la riapre con un destro chirurgico che batte Paleari e tiene accese le speranze dei ciociari.

Nella ripresa i ciociari trovano quasi subito il pareggio con Dionisi che pennella un tiro a giro dal limite che manda il pallone sotto l’incrocio non lasciando scampo a Paleari. Il Cittadella accusa il colpo e rischia di andare sotto all’ora di gioco quando ancora Dionisi si rende pericoloso trovando però la deviazione decisiva di Ghiringhelli. La gara diventa più vibrante diverse occasioni da ambo le parti: le più ghiotte capitano a Benedetti, palo su tiro-cross, e Haas, che anziché incornare un traversone prova a mettere in mezzo la palla per un compagno. Allo scadere è ancora il Cittadella ad avere la palla buona per chiudere il match e la qualificazione, ma Bardi si supera su Branca e Krajnc anticipa di un soffio Stanco pronto a ribattere il pallone in rete.

Si va così ai supplementari con il Frosinone che dovrà necessariamente segnare almeno un gol per sperare di superare il turno. In caso di parità dopo i 30 minuti supplementari infatti passerebbe il turno il Cittadella per la migliore posizione in classifica.

Turno preliminare dei play off

Chievo Verona-Empoli 1-1 (97' Garritano; 110° Tutino)

Cittadella-Frosinone parziale 2-2 (6° rig., 45° Diaw; 45° Salvi, 52° Dionisi)

Semifinali:

ChievoVerona-Spezia (andata 8 agosto, ritorno 11 agosto)

Cittadella/Frosinone-Pordenone (andata 9 agosto, ritorno 12 agosto)