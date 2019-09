Serie B, Cittadella-Pescara: Zauri riabbraccia due pedine, out D'Urso e Frare

Nemmeno il tempo di salutare il weekend appena concluso, che è già tempo di tornare in campo. Il turno infrasettimanale di Serie B comincerà stasera con ben 8 match in programma alle 21. Uno di questi vedrà di fronte Cittadella e Pescara, entrambe alla ricerca di punti per dare slancio alla propria stagione. L'incrocio fra due club che qualche mese fa hanno disputato i play-off per salire in Serie A trovando però sulla loro strada l’Hellas Verona. Cittadella e Pescara, infatti, sono state eliminate dagli scaligeri nella corsa verso la massima categoria. I granata all’ultimo atto, quando il sogno era a portata di mano. I biancazzurri in semifinale, dopo essere usciti indenni dal Bentegodi. I numeri dei precedenti, 7 e tutti in cadetteria, sorridono ai padroni di casa che vantano il doppio di vittorie, 4-2, e sono in vantaggio pure nelle marcature, 14-9.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Momento estremamente delicato per il Cittadella. La squadra di Venturato, infatti, può vantare soltanto tre punti in classifica, di fatto risiedendo attualmente a ridosso della zona retrocessione. Una sola vittoria e ben tre sconfitte collezionate fino ad ora, bottino scarso per una squadra che appena qualche mese lottava per il salto in Serie A. L'ultimo match ha visto il Cittadella superato di misura contro l'Empoli, grazie al gol di La Gumina messo a segno all'inizio della partita. Niente da fare per i ragazzi di Venturato, con il tecnico che si è così espresso nel pre partita: "Il percorso è fatto di tante piccole tappe, fra cui ci sono anche le sconfitte e bisogna imparare a gestire anche questi momenti", ha detto il tecnico come riporta Trivenetogoal.it. Ancora assenti D’Urso e Frare, a cui si aggiungono Rizzo e Rosafio non convocati. Torna a disposizione invece Ghiringhelli.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli abruzzesi vivono un momento decisamente diverso: 7 punti in classifica, solo tre lunghezze di distanza dalle capoliste Benevento ed Entella, ed un attacco che ad ora è tra i tre più prolifici della cadetteria (8 gol come il Pisa, ad 11 l'Ascoli). Numeri interessanti macchiati, però, dall'ultima uscita stagionale contro l'Entella: 1-1 allo stadio Adriatico, con i ragazzi di Zauri che hanno acciuffato il pareggio soltanto nel finale con il gol di Memushaj. Dopo l'avvio stentato a Salerno e le due vittorie consecutive contro Pordenone e Cosenza prima dell'ultimo pareggio, gli abruzzesi hanno nuovamente voglia di vittoria per continuare il trend positivo e portare a quattro i risultati utili consecutivi. Rispetto all’ultima gara rientrano Balzano e Crecco. Assente Cisco (per il rosso rimediato nell'ultima gara), c’è Pavone in attacco.