Serie B, Cittadella-Spezia: certezza Diaw, scommessa Delano per Italiano

Ci siamo. Campionato di Serie B al via, una nuova stagione ai nastri di partenza. Il sorteggio ha decretato che l'esordio del Cittadella sarà davanti al proprio pubblico del Tombolato contro un avversario abbastanza complicato come lo Spezia di Vincenzo Italiano. La formazione di Venturato è reduce da una stagione super, ha soltanto sfiorato il sogno della storica promozione in massima serie cadendo nella finale di ritorno al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Tante certezze e qualche nuova scommessa, solita politica per un club che poche volte ha fallito il piazzamento nella parte sinistra della classifica. Tante ambizioni per lo Spezia, salutato Pasquale Marino ecco Vincenzo Italiano reduce dalla sorprendete promozione sulla panchina del Trapani. Un progetto che vede la formazione spezzina in lotta per un posto nell'olimpo del campionato di Serie B. Subito una sfida interessante, subito una sfida che potrebbe regalare degli spunti importanti e misurare il livello delle ambizioni di Cittadella e Spezia.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Primo turno di Coppa Italia passato agevolmente contro il Padova (3-0), secondo con fatica e ai calci di rigore con un Carpi militante in Serie C. Salutato Moncini, il Cittadella si affida alla voglia di Davide Diaw ovvero uno dei grandi protagonisti della scalata playoff della scorsa stagione. L'ex Entella ha segnato in entrambi i match di Coppa Italia, sarà probabilmente affiancato da un Vrioni alla ricerca della definitiva consacrazione dopo i primi passi nel Venezia retrocesso. Non potrà mancare la regia di Manuel Iori, capitano e bandiera del club. Una mossa importante della società è quella di aver trattenuto Paleari, senza dubbi alcuno il miglior portiere della scorsa annata del campionato di Serie B.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Nuova stagione e nuovo allenatore, Vincenzo Italiano in Liguria all'esame di Serie B. Lo Spezia ha metabolizzato la partenza di David Okereke, il miglior insieme a Bartolomei della scorsa stagione. Un'olandese per sostituire l'ex Cosenza, è arrivato il giovane Delano Burgzorg che ha già fatto intravedere qualche buon segnale. Ha già timbrato il cartellino nell'esordio ufficiale in Coppa Italia, 5-0 contro la Pro Patria, ed è destinato a ripetersi. Probabilmente non sarà in campo dal primo minuto Galabinov, in Coppa da prima punta ha giostrato Gyasi che nella scorsa stagione si è mosso sempre da ala. Interessante ed intrigante la scelta per il primo portiere, dall'Udinese ecco Simone Scuffet che è destinato ovviamente a sostituire Kaprikas.