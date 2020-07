Serie B, classifica aggiornata: Crotone secondo. Livorno retrocesso in Serie C

Si è conclusa la 33^ giornata del campionato di Serie B, che ha visto il Crotone consolidare il secondo posto, intanto che il Pordenone è saldo al terzo, con lo Spezia a rincorrere. Passi importanti di Venezia, Cremonese e Ascoli nella parte bassa della graduatoria, ma i bianconeri marchigiani dovranno ancora lavorare per togliersi dalla zona rossa. Notte fonda invece per il Livorno, retrocesso aritmeticamente in C.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

Benevento 77

Crotone 58

Pordenone 55

Spezia 53

Cittadella 52

Frosinone 51

Empoli 48

Chievo Verona 47

Salernitana 47

Pisa 46

Virtus Entella 43

Perugia 41

Cremonese 40

Pescara 40

Venezia 40

Ascoli 39

Juve Stabia 37

Trapani 32*

Cosenza 31

Livorno 21

* due punti di penalizzazione