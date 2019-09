Serie B, classifica marcatori: Marconi supera Iemmelo

© foto di Fabrizio Pozzi

Giornata abbastanza negativa per gli attaccanti più forti ed esperti del campionato di serie B. Restano fermi al palo, infatti, i vari Coda, Galano, Giannetti, Ciofani e Dionisi, tutti rimandati al turno infrasettimanale e desiderosi di riscattarsi. Copertina di giornata per Michele Marconi (nella foto), alla sua doppietta consecutiva: dopo aver castigato la Cremonese, il centravanti si è ripetuto contro il Chievo conquistando la vetta della classifica marcatori. Secondo gradino del podio per Pietro Iemmello, a quota quattro grazie al preziosissimo gol siglato sul campo dello Spezia. Doppietta anche per Da Cruz, appena rientrato dalla squalifica e decisivo nel match di sabato con la Juve Stabia. Primo squillo per Ceravolo a Cremona. Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

5 reti: Marconi (Pisa)

4 reti: Iemmello (Perugia)

3 reti: Galano (Pescara), Da Cruz (Ascoli), F.Ricci (Spezia)

2 reti: Jallow (Salernitana), Cissè (Juve Stabia), La Gumina (Empoli), Diaw (Cittadella), Pogeba, Barison (Pordenone), Tumminiello (Pescara), Mancosu, Schenetti (Entella), Djordjevic (Chievo).