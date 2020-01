Serie B, Cosenza-Crotone: Asencio e Maxi Lopez dalla panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si accendono le luci del Marulla, è tempo di derby tutto calabrese. In campo i padroni di casa del Cosenza contro il Crotone, due situazioni diametralmente opposte con tre punti che pesano parecchio per entrambe. Partiamo dalla formazione di Piero Braglia reduce dall'ultima sconfitta subita di misura sul campo della Juve Stabia che ha fermato a due la striscia di vittorie consecutive. I silani infatti avevano messo la freccia verso i playout dopo aver raccolto sei punti tra Empoli e Pisa, un cammino sicuramente al di sotto delle aspettative. Sono soltanto quattro le vittorie in diciannove partite per questo Cosenza che rischia tantissimo in una stagione più difficoltosa rispetto a quella dello scorso anno. Di contro un Crotone che occupa la terza posizione in classifica e con l'obiettivo di riconquistare quella massima serie persa due stagioni fa. Stroppa ha inquadrato gli squali che dalla seconda parte dello scorso campionato hanno innestato le marce alte grazie ad i gol di Simy e ad un 3-5-2 ormai collaudato. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi in terra pitagorica, tre punti da conquistare in questo derby per portarsi ad una sola lunghezza dal Pordenone secondo della classe visto l'ormai irraggiungibile Benevento di Inzaghi. All'andata allo Scida terminò con il risultato di 0-0 mentre lo scorso anno al Marulla fu il Cosenza a portare a casa il successo grazie al gol di Embalo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Piero Braglia ha un nuovo attaccante nel suo arco, a disposizione lo spagnolo Asencio dopo la non indimenticabile prima parte di stagione a Pisa. L'ex Genoa, alla prima convocazione, partirà sicuramente dalla panchina e nel 3-4-4 le tre punte con molta probabilità saranno Machach, Riviere e Baez. Non ci sarà invece il tornante mancino Laazar, al suo posto lungo la corsia sinistra troverà spazio D'Orazio con capitan Corsi sul versante opposto. Reparto difensivo formato da Idda, Monaco e Legittimo. Salterà la sfida anche l'ex Torino Koné.

COME ARRIVA IL CROTONE - Giovanni Stroppa, reduce dalla terza vittoria consecutiva, conferma il 3-5-2 senza l'acciaccato Zanellato che rimane fuori dalla lista dei convocati. Vido è partito, si attende il nuovo attaccante mentre in avanti ovviamente ci saranno il nigeriano Simy ed il brasiliano Junior Messias. Posizione chiave assume quella sulla destra di Mattia Mustacchio, continuità di rendimento e pericolosità in zona offensiva per l'ex esterno di Perugia e Carpi. A centellinare la manovra sarà Barberis, quarto anno con la maglia del Crotone per lui mentre Molina agirà lungo tutta la corsia mancina. Partirà, salvo sorprese, inizialmente dalla panchina l'argentino Maxi Lopez.