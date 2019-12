Serie B, Cosenza-Empoli: quella voglia di emergere dalle sabbie mobili

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Santo Stefano rovente. Un mezzogiorno di fuoco quello che unisce Cosenza ed Empoli per il match delle 12.30 di oggi allo stadio ‘San Vito’ di Cosenza. Partita dove i tre punti pesano tantissimo dato che entrambe vogliono rialzarsi il prima possibile dalle basse posizioni di classifica. Soprattutto per quanto riguarda la compagine calabrese, che si trova al 18esimo posto a quota 17 punti. Ne ha cinque in più invece l’Empoli, che ha ambizioni differenti dalla neopromossa formazione di casa e ci si aspettava un campionato più vicino alle posizioni di vertice. Che, in realtà, non sono così lontane dato che il Frosinone terzo in graduatoria ha solo quattro punti in più della compagine toscana. Ad arbitrare la sfida sarà il signor Ivano Pezzuto di Lecce, assistenti Manuel Robilotta di Sala Consilina e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto uomo Giovanni Ayroldi di Molfetta.

COME CI ARRIVA IL COSENZA: dopo la vittoria contro il Pisa dell’Arena Garibaldi, il tecnico Braglia ritrova Pierini e Riviere, autore di 5 gol nelle ultime 5 partite. Non ci sarà Kanoutè, che potrebbe recuperare già per la sfida contro la Juve Stabia.

COME CI ARRIVA L’EMPOLI: Dopo il pareggio contro la Salernitana, l’Empoli vuole riguadagnare quota in classifica. Il tecnico Roberto Muzzi deve fare i conti con le assenze di Balkovec e Antonelli, mentre alla vigilia del match spunta il dubbio sulla presenza di Bandinelli.