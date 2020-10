Serie B, Cremonese-Brescia: derby lombardo tra due squadre in cerca di riscatto

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Il tour de force della Serie BKT 2020/21, con tre turni nell’arco di sette giorni, termina con Cremonese-Brescia: ultima sfida valida per la 5^ giornata. Il Derby del Violino, così chiamato per la diatriba storica tra queste due città sulla paternità della creazione di questo strumento musicale, mette di fronte due formazioni reduci da un turno infrasettimanale tutt’altro che positivo. Ci sarà quindi grande voglia di riscatto, in una sfida tra due compagini vogliose di migliorare la propria classifica. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dirige il match il Sig. Simone Sozza di Seregno.

COME ARRIVA LA CREMONESE – La formazione allenata da Pierpaolo Bisoli sta stentando in questo inizio di stagione, con solo 3 punti conquistati nelle prime 4 giornate. Un andamento dovuto anche alla mancanza di piena consapevolezza dei propri mezzi, come ha sottolineato lo stesso mister al termine della gara contro il Lecce. I grigiorossi hanno infatti giocato un grande primo tempo andando sul doppio vantaggio e non si sono disuniti dopo la rimonta leccese fino al 2-2. Doti che, se messe in campo con costanza, possono portare lontano. Non sono previsti molti cambi di formazione: Zortea insidia Fiordaliso per la corsia di destra, mentre Ciofani potrebbe giocare al posto di Strizzolo in avanti.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Dimenticare in fretta la debacle di Verona. Questa è l’unica soluzione per il Brescia, reduce da una sconfitta sul campo del Chievo che ha destato molta preoccupazione più per la prestazione offerta che non per il risultato in sé. Le Rondinelle sono apparse infatti poco aggressive e incapaci di giocare con qualità, come sarebbe nelle loro caratteriste. Urge dunque un cambio di rotta e il derby contro la Cremonese può essere la gara giusta per svoltare. Probabile il ritorno al 4-3-1-2, con Donnarumma nuovamente titolare dal primo minuto a fianco di Ayé. A centrocampo scalpita Labojko, entrato bene nel match contro il Chievo.