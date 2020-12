Serie B, Cremonese-Monza: Brocchi senza Balotelli e Boateng per il derby lombardo

vedi letture

Una vittoria per sognare: è questo l'obiettivo che accomuna Cremonese e Monza, le due formazioni impegnate nel derby lombardo che chiuderà la 15esima giornata di Serie B. I grigiorossi di Pierpaolo Bisoli cercanoi 3 punti per allontanarsi definitivamente dalla zona playout mentre i brianzoli puntano al bottino pieno per continuare a salire in classifica consolidando la zona playoff. Il fischio d'inizio arriverà alle 21 allo stadio Giovanni Zini, ad arbitrare sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido.

COME ARRIVA LA CREMONESE - "Ci attende una partita difficile, avremo rispetto dell’avversario ma non paura". Con queste parole Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, presenta il match. I grigiorossi arrivano da due vittorie consecutive e contro il Monza cercano il tris per aumentare l'autostima e la quota punti in classifica. Con Deli, Fornasier, Crescenzi e Buonaiuto fuori causa, Bisoli dovrebbe affidarsi a Volpe tra i pali con Zortea, Fiordaliso, Bianchetti e Valeri a comporre la linea difensiva. In mediana, invece, Gustafson, Castagnetti e Valzania con Pinato e Celar alle spalle dell'unica punta Strizzolo, in forse fino all'ultimo per via delle non perfette condizioni fisiche.

COME ARRIVA IL MONZA - Dal canto suo, la squadra di Brocchi, tornata alla vittoria contro l'Ascoli dopo essere caduta in modo rocambolesco contro il Pescara, vuole continuare a fare risultato anche in trasferta cercando di ridurre il gap dalla capolista Salernitana, ora distante 5 punti. Per cercare di rosicchiare ancora qualche punto avvicinando così la testa della serie cadetta Brocchi - costretto a rinunciare a Finotto, Paletta, Boateng, Machin e Sampirisi - dovrebbe puntare su Lamanna in porta e una difesa composta da Donati, Bellusci, Bettella e Carlos Augusto. I tre in mediana dovrebbero essere Frattesi, Fossati e Barillà con D'Errico a supporto delle due punte Mota e Gytkjær con Balotelli che non sarà neanche in panchina essendo rimasto fuori dalla lista convocati.