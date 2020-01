Serie B, Cremonese-Venezia: parte la sperimentazione VAR

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riparte lo spettacolo della Serie B. Dopo l'anticipo di ieri sera fra Frosinone e Pordenone oggi si replica con altre cinque gare della prima giornata di ritorno. Allo Zini (ore 15), la Cremonese riceve la visita del Venezia. Una grande classica visto che sono ben 28 i precedenti in match ufficiali a Cremona: con 15 successi grigiorossi, 7 pareggi e 6 affermazioni arancioneroverdi. In classifica le due squadre sono separate da un solo punto: 22 quelli dei lagunari, 21 per i lombardi. Se il campionato finisse oggi si giocherebbero la salvezza ai playout. Curiosità per l'inizio della fase off-line del Var che a partire da oggi verrà introdotto in forma sperimentale nel torneo cadetto prima della sua definitiva adozione nella stagione 2020/21.

COME ARRIVA LA CREMONESE – La sosta ha portato il secondo cambio in panchina, dove è tornato Massimo Rastelli al posto dell'esonerato Marco Baroni. Una scossa resa necessaria dopo il ko di Pordenone col quale si è concluso al quartultimo posto un deludente girone d'andata. Il 2020 è cominciato col poker subito dalla Lazio martedì in Coppa Italia che ha lasciato in eredità anche l'infortunio del portiere titolare Agazzi. Al suo tra i pali spazio a Ravaglia. In attacco al fianco di Ceravolo dovrebbe esserci Palombi, favorito su Ciofani.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Via Bocalon, dentro Molinaro e Monachello. Le prime due settimane di calciomercato hanno solo ritoccato e non stravolto il gruppo di Dionisi, capace nell'ultima uscita del 2019 di sbancare il Curi di Perugia. La pausa è stata utile per recuperare una pedine importante come Lollo e avvicinare il rientro in campo di Felicioli e Marino. Ancora out Vacca. Il tecnico si affiderà alla fantasia di Aramu sulla trequarti, a sostegno delle due punte Capello e Montalto con Monachello pronto al debutto nella ripresa.