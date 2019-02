Terminata qualche istante fa la partita della domenica sera di Serie B, che metteva di fronte al Bentegodi il Verona e il Crotone. Dopo la prima frazione trascorsa a reti bianche, a sbloccare la situazione ad inizio ripresa ci ha pensato la squadra calabrese grazie alla rete segnata da Pettinari dopo cinque minuti circa. Al 63' però gli ospiti sono rimasti in dieci per il doppio giallo rimediato da Rohden. Tempo un quarto d'ora ed è arrivato il gol segnato da Di Carmine a pareggiare i conti. Il risultato, poi, non si è più sbloccato. Uscita di campo tra i fischi per gli scaligeri.

