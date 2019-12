Serie B, dopo Iemmello è Marconi a toccare la doppia cifra: gioia Pisa

© foto di Fabrizio Pozzi

Latitavano, in Serie B, giocatori che avessero toccato la doppia cifra a livello di gol, ma la 14^ giornata, andata ieri in archivio in terra toscana, è stata decisamente propizia. Se in principio fu Pietro Iemmello, nella giornata di domenica, a toccare e sfondare il muro della doppia cifra con 11 reti, il monday nigth è stato proficuo per Michele Marconi, che con la doppietta rifilata al Pordenone ha toccato quota 10 reti; doppietta che ha fatto anche gioire il Pisa, che ha battuto 2-0 i ramarri.