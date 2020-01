© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non basta all'Empoli il gol del neo-acquisto Tutino. La squadra di Roberto Muzzi viene fermata dal ChievoVerona sul punteggio di 1-1 al Castellani. Il gol di Meggiorini permette ai clivensi di portarsi a quota 30 in classifica e di agganciare Entella e Cittadella. I toscani restano nei bassifondi, con 24 punti in 21 partite. La posizione del tecnico è a rischio.