Serie B, Empoli-Chievo: tanti volti nuovi in campo al Castellani

Fischio d'inizio ore 21. Live, pagelle e post partita su Tmw

Roberto Muzzi

A caccia della continuità perduta in una sfida che rievoca ricordi di scontri ricchi di emozioni in ben altre categorie. Eppure entrambe, clamorosamente, devono guardarsi alle spalle per evitare sgradite sorprese a causa di un bimestre recente contraddistinto da sconfitte e pareggi casalinghi che mettono a repentaglio il futuro degli allenatori. Empoli-Chievo apre la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie B, in uno stadio presumibilmente deserto e in contestazione come spesso accaduto nelle ultime settimane. Eppure il popolo del Castellani non può non apprezzare lo sforzo economico della società più attiva del mercato, capace di mettere a disposizione dell'allenatore ben sette elementi nuovi che si aggiungono ad una rosa già molto competitiva. Almeno sulla carta

COME ARRIVA L'EMPOLI

Mister Muzzi si gioca la panchina. In caso di mancato successo sarebbe molto probabile il ritorno in sella di Christian Bucchi. E così formazione a trazione anteriore e ricca di qualità: in campo i volti nuovi Fiamozzi, Ciciretti, La Mantia e Turino. Contestualmente potrebbe esserci spazio dal primo minuto per La Gumina al posto di un Mancuso in costante involuzione. In cabina di regia confermato il giovane Ricci, panchina per Stulac che non ha affatto convinto a Castellammare. Il pacchetto arretrato può contare sul recuperato Romagnoli.

COME ARRIVA IL CHIEVO

Settimana contraddistinta dal caso Vignato. Alla fine l'accordo è stato trovato: è un nuovo giocatore del Bologna, ma resterà in Veneto fino a giugno. Mister Marcolini è stato chiaro: tutti i calciatori a disposizione non devono farsi distrarre dal mercato e hanno l'obbligo di onorare la maglia fino alla fine. Tuttavia il Golden boy non è stato convocato. E così il trequartista sarà Emanuele Giaccherini, presumibilmente schierato alle spalle delle due punte in un offensivo 4-3-1-2. In avanti attesa per il grande ex Rodriguez che in Toscana vinse un campionato costituendo una valida alternativa del tandem Caputo-Donnarumma. Tra assenze e ballottaggi occhio ai vari Obi, Frey e Garritano che reclamano spazio.