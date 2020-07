Serie B, Entella-Pisa: out Coppolaro e Crimi. D'Angelo ritrova Caracciolo

In Serie B è già tempo di tornare in campo per la 34^ giornata. Al Comunale di Chiavari si sfidano Virtus Entella e Pisa. Tre punti separano le due formazioni in classifica: 46 quelli dei toscani, 43 quelli dei liguri che nella gara di andata sbancarono l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani con le reti di De Luca e Toscano. Calcio d'inizio alle ore 21. Direzione di gara affidata Lorenzo Iluzzi della sezione di Molfetta che sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Affatato.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre per la squadra di Boscaglia che dopo il lockdown ha centrato una sola vittoria (contro la Salernitana) ed è reduce dall'1-1 sul campo della Juve Stabia. Il tecnico biancazzurro dovrà fare a meno di Coppolaro e Crimi, fermati rispettivamente per tre e due turni dal giudice sportivo in seguito alle espulsioni rimediate a Castellammare. A destra in difesa ci sarà spazio per De Col. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità: confermato il 4-3-1-2, con Schenetti trequartista alle spalle di Morra e De Luca.

COME ARRIVA IL PISA - Il ko rimediato a Trieste contro il Pordenone ha interrotto una serie positiva che durava da cinque partite, nelle quali i nerazzurri avevano conquistato 13 punti su 15 disponibili, irrompendo di prepotenza in zona playoff. D'Angelo ritrova Caracciolo, pedina fondamentale nel reparto arretrato, al rientro dalla squalifica, e Pinato mentre resta ancora fuori Masucci. In attacco si va verso la conferma di Vido al fianco di Marconi. Probabile il ritorno al 4-3-1-2 per giocare a specchio con gli avversari, col rilancio dal 1' di Marin a centrocampo, come regista davanti alla difesa.