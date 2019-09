Serie B, Entella-Venezia: liguri senza Crimi, ipotesi turnover per Dionisi

© foto di Luca Sanguinetti

Il pareggio di Pescara, costato il primato in solitaria, non ha scalfito il titolo di sorpresa del campionato che l'Entella ha guadagnato in queste prime quattro giornate di Serie B. La gara in programma stasera al Comunale di Chiavari (calcio d'inizio alle 21:00) vedrà gli uomini di Boscaglia affrontare il Venezia, squadra ancora in cerca della propria identità dopo un avvio di stagione altalenante. I veneti sono reduci da un pareggio esterno con il Frosinone, risultato che ha dato morale all'ambiente arancioneroverde, fiducioso di potersela giocare anche in terra ligure. In casa Entella ha invece tenuto banco l'infortunio di Marco Crimi, uscito malconcio da Pescara, cui è stata diagnosticata una lesione al legamento crociato anteriore e una distrazione del collaterale interno. Il centrocampista sarà operato domani.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Il forfait di Crimi lascia spazio al ritorno a centrocampo di Nizzetto, pronto a schierarsi sul settore di sinistra della linea mediana a tre di Boscaglia. Con lui Paolucci ed Eramo, alle spalle del trequartista: Schenetti è in forma ed in vantaggio nel ballottaggio con Toscano, ma con il turno infrasettimanale e la trasferta di Benevento in programma domenica, non è da escludere che ci possa essere qualche variazione per fare rifiatare alcuni elementi. In attacco, accanto a Mancosu, potrebbe scattare l'ora di De Luca, in alternativa a Morra.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Gli impegni ravvicinati, con due trasferte nel giro di pochi giorni, impongono a Dionisi la necessità di dosare le forze effettuando un minimo di turnover. Zigoni non è ancora al meglio, mentre Vacca è in forma e potrebbe avere una chance dal primo minuto o a partita in corso. La formazione dovrebbe comunque ricalcare l'undici che bene ha fatto in quel di Frosinone, un 4-3-1-2 pressoché speculare a quello di Boscaglia. Attacco affidato a Bocalon e Montalto, supportati da Capello. Ancora assente Aramu che sconterà l'ultimo turno di squalifica.