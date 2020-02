vedi letture

Serie B, Giudice Sportivo: 3 turni a Soddimo. In 5 fermati per un turno

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha fermato per tre giornate il centrocampista del Pisa Danilo Soddimo “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra”.

Fermati per un turno invece Massimo Volta e Pasquale Schiattarella (Benevento), Nicolò Brighenti (Frosinone), Walter Lopez (Salernitana) e Salvatore Monaco (Cosenza).