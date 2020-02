vedi letture

Serie B, giudice sportivo: 5 squalificati. Due giornate al neo acquisto del Pescara Bojinov

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CAMPIONATO SERIE BKT

Gare del 21-22-23-24 febbraio 2020 – Sesta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOZHINOV Valeri Emilov (Pescara): per avere, al 26° del primo tempo, dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.

PIRRELLO Roberto (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALKOVEC Jure (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IEMMELLO Pietro (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

ROCCA Michele (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).