Serie B, giudice sportivo: espulso mister Corini. E con lui Barillà, Rossettini, Viviani

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 23-24-25 ottobre 2020 – Quinta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARILLA' Antonino (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROSSETTINI Luca (Lecce): per avere, al 41° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestando l'espulsione del proprio allenatore, proferito un'espressione blasfema.

VIVIANI Mattia (Chievo Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00

CORINI Eugenio (Lecce): per avere, al 41° del primo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato in maniera irrispettosa la decisione dell'Arbitro, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonava il terreno di giuoco dopo l'espulsione.