Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate di squalifica per Minala

Playout agrodolce in casa Salernitana per Joseph Minala. Il centrocampista del club campano è stato infatti squalificato per tre giornate a causa della gomitata rifilata ad un giocatore del Venezia al 45' del primo tempo del match di ritorno svoltosi ieri al 'Penzo'.