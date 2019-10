© foto di PhotoViews

Il Giudice Sportivo di Serie B a seguito delle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha squalificato per tre giornate di squalifica per Filippo Bandinelli dell’Empoli per “avere, al 2° del primo tempo, colpito con violenza al volto un avversario”. Due giornate di squalifica per Davide Marsura del Livorno “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante”. Una giornata di stop invece per Mirko Gori (Frosinone), Christian Maggio (Benevento), Manuel Pucciarelli (ChievoVerona) e Luca Valzania (Cremonese).