Serie B, Giudice Sportivo: un turno di stop per Armenteros e Proia

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Dalla Lega di Serie B arriva il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dopo le due semifinali d'antata dei playoff promozione. Ammende per tutte e quattro le squadre scese in campo: 5mila euro per l'Hellas, 2mila euro per Benevento e Pescara, mille per il Cittadella. Sul fronte delle squalifiche è stato comminato un turno di stop ad Armenteros del Benevento e Proia del Cittadella.