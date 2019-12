Serie B, i finali: Livorno, crisi senza fine. Juve Stabia superstar

© foto di Federico Gaetano

17^ giornata di campionato per la Serie B, con le prime gare che hanno emesso i primi verdetti.

Cinque le gare giocate, che hanno visto la preziossisima vittoria della Juve Stabia, che vince lo scontro diretto col Venezia e fa un balzo avanti in classifica, anche complice la sconfitta del Livorno sul campo del Crotone, che ritrova la vittoria e, per il momento, la zona playoff, dove staziona stabilmente il Perugia, che interrompe il buon percorso dell'Entella. . Non vanno oltre il pareggio Empoli-Salernitana e Cittadella-Chievo, con la squadra di Marcolini che si mette alle spalle il brutto ko di settimana scorsa, patito contro una Juve Stabia, come detto in forma.

Di seguito il programma completo della diciassettesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Chievo 1-1 (31' [aut] Cotali. 61' Vignato)

Crotone-Livorno 2-1 (12' Marras, 23' Cuomo, 26' Crociata)

Empoli-Salernitana 1-1 (40' Lombardi, 47' La Gumina)

Juve Stabia-Venezia 2-0 (1' Bifulco, 62' Forte)

Perugia-Entella 2-0 (61' Capone, 94' Iemmello)

ORE 18:00

Benevento-Frosinone

DOMENICA 22 DICEMBRE

Pescara-Trapani

Pisa-Cosenza

Pordenone-Ascoli