Serie B, i parziali: i primi 45' sorridono alle squadre in trasferta. Pari al "Rigamonti"

Dopo l'anticipo tra Chievo e Lecce, terminato con la vittoria salentina, prosegue la 9^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi lunedì.

Cinque le gare al momento in campo, che sorridono maggiormente alle formazioni in trasferta, se si esclude il pari tra Brescia e Frosinone. A sorpresa, il Vicenza è in vantaggio a Empoli, così come l'Ascoli sul cmapo del Venezia; un gol di scarto per le due formazioni, mentre più rotondo è il vantaggio del Cittadella, 0-2 a Pisa. Notte fonda per il Pescara, sotto di un gol con il Pordenone.

Di seguito il programma completo della nona giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

ChievoVerona-Lecce 1-2 (20' Stepinski, 22' Garritano, 93' Falco)

ORA IN CAMPO (parziali)

Pisa-Cittadella 0-2 (5' Gargiulo, 18' [rig.] Ogunseye)

Pescara-Pordenone 0-1 (24' Musiolik)

Venezia-Ascoli 0-1 (14' Pucino)

Empoli-Vicenza 0-1 (15' Meggiorini)

Brescia-Frosinone 1-1 (27' Zampano, 33' Torregrossa)

ORE 16:00

Monza-Reggina

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Reggiana-Cremonese

Cosenza-Salernitana

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

Entella-SPAL