Serie B, i risultati al 45': 8 i gol segnati, e solo due gare in parità

© foto di Federico Gaetano

E’ tornata in campo ieri sera la Serie B, con la 4^ giornata che ha preso il via con Frosinone-Venezia.

In campo questo pomeriggio sette gare.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATA

Frosinone-Venezia 1-1 (54’ Capello, 65’ Capuano)

ORA IN CAMPO (parziali)

Benevento-Cosenza 0-0

Cremonese-Crotone 2-1 (22’ Ceravolo, 18’ Zanellato, 43' Palombi)

Empoli-Cittadella 1-0 (4’ La Gumina [rig.])

Juve Stabia-Ascoli 0-0

Livorno-Pordenone 1-0 (21’ Agazzi)

Pescara-Entella 0-1 (32’ Schenetti)

Spezia-Perugia 2-1 (6’ Buonaiuto, 22’ Capradossi, 30’ M. Ricci [rig.])

ORE 18:00

Chievo Verona-Pisa

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Salernitana-Trapani