vedi letture

Serie B, i risultati al 45': crisi Livorno, Cosenza avanti. Benevento al top. E due i pareggi

Al via ieri sera, con la vittoria del Cittadella sul Pescara, la 24^ giornata del campionato di Serie B.

Quest'oggi in campo cinque gare, con quattro delle stesse che hanno da poco archiviato il primo tempo. In salita la strada del Livorno, sotto di tre reti con il Cosenza, che grazie ad Asencio, in due minuti, dà un certo indirizzo al match, confermato poi da Bruccini, mentre è serrata lotta al "Penzo", dove la gara è ora decisa da due rigori: passa in vantaggio il Venezia, risponde, per l'1-1 l'Entella. In parità, ma 2-2, Juve Stabia-Crotone, con le Vespe che vanno in vantaggio, si fanno acciuffare e sorpassare ma agguantano comunque il pari.

Sempre più capolista il Benevento, in vantaggio 1-0 sul Pordenone.

Di seguito il programma completo della ventiquattresima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATA

Pescara-Cittadella 1-2 (6' Diaw, 22' Zappa, 75' [rig.] Iori)

ORA IN CAMPO (parziale)

Benevento-Pordenone 1-0 (37' Viola)

Juve Stabia-Crotone 2-2 (14' Forte, 24' Armenteros, 34' Benali, 37' Calò)

Livorno-Cosenza 0-3 (30' e 32' Asencio, 43' Bruccini)

Venezia-Entella 1-1 (9' [rig.] Longo, 29' [rig.] De Luca)

ORE 18:00

Spezia-Ascoli

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Cremonese-Trapani

Frosinone-Perugia

Empoli-Pisa

LUNEDI' 17 FEBBRAIO

Chievo Verona-Salernitana