Serie B, il Benevento allunga a +12 sul Pordenone. Salgono Cittadella e Crotone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento vince e allunga ancora: lo fa dopo aver strappato i tre punti in rimonta dal Bentegodi, contro il Chievo finisce 2-1 in virtù delle reti messe a segno da Maggio e Tuia dopo il gol iniziale di Vignato. Campani a +12 sul Pordenone, travolto 4-0 dalla Salernitana di Ventura che sblocca subito la gara con Djuric al 3’ per poi legittimare il trionfo con un altro gol del bosniaco e la doppietta di Kiyine nella ripresa. Crolla anche il Frosinone, battuto 2-1 in casa dal Crotone: ci pensa Marrone in pieno recupero a regalare i tre punti alla formazione di Stroppa.

LE ALTRE. Nelle parti alte della classifica, oltre ai calabresi, vince anche il Cittadella che fa suo il derby veneto contro un Venezia sempre più in crisi: un 2-1 targato Diaw-D’Urso, a rendere inutile il gol nella ripresa di Ceccaroni. Il Pescara torna al successo in casa del Livorno: Galano e Maniero affossano i labronici di Tramezzani, sempre ultimi in classifica. Pareggio d’orgoglio del Trapani, che ferma sul 2-2 il Perugia: due volte in vantaggio, però, i granata si fanno raggiungere entrambe le volte dal dischetto (Iemmello e Falcinelli). Cade a Cosenza l’Empoli di Muzzi: Baez sigla il gol-vittoria, ma quante polemiche per la mancata assegnazione di un gol a Ricci per gli azzurri (secondo l’arbitro il pallone non aveva superato la linea di porta). 1-1 tra Cremonese e Juve Stabia, tutto nei primi otto minuti: Forte sblocca il punteggio per gli ospiti, Ceravolo regala il pari.

I POSTICIPI. Sale al quinto posto in classifica l'Ascoli, a cui basta un gol di Cavion nel corso della ripresa per avere la meglio di un Pisa apparso spuntato. È terminato senza reti, invece, il derby ligure tra Entella e Spezia: la squadra di Italiano, in dieci nell'ultima mezzora, porta a casa un punto prezioso.

DICIOTTESIMA GIORNATA

Cosenza-Empoli 1-0

Chievo-Benevento 1-2

Cremonese-Juve Stabia 1-1

Frosinone-Crotone 1-2

Livorno-Pescara 0-2

Salernitana-Pordenone 4-0

Trapani-Perugia 2-2

Venezia-Cittadella 1-2

Ascoli-Pisa 1-0

Entella-Spezia 0-0

CLASSIFICA

Benevento 43, Pordenone 31, Cittadella 29, Crotone 28, Ascoli 27, Perugia 27, Frosinone 26, Salernitana 26, Entella 26, Pescara 25, Chievo 25, Pisa 23, Empoli 22, Cremonese 21, Juve Stabia 21, Spezia 21, Cosenza 20, Venezia 19, Trapani 15, Livorno 11.