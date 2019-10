Serie B, il derby dopo i primi 45': il Livorno avanti sul Pisa

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

9^ giornata di campionato per la Serie B, iniziata ieri sera con il ritorno alla vittoria dell'Ascoli, che ha battuto 2-1 l'Entella.

In attesa che domani chiuda il turno il confronto tra Cremonese e Frosinone, quest'oggi sono già andate in archivio le gare delle 15:00, ma in campo c'è l'atteso derby tra Livorno e Pisa, del quale si è chiuso adesso il primo tempo. A sbloccare la gara è una goffa autorete di Benedetti, che devia a rete un cross di Porcino diretto a Braken: 1-0 in favore dei padroni di casa, quindi, il parziale.

Di seguito il programma completo della nona giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Ascoli-Entella 2-1 (5' Ninkovic, 13' [aut.] Pucino, 31' Da Cruz)

Cosenza-Chievo Verona 1-1 (8' Esposito, 36' Bruccini)

Crotone-Venezia 3-2 (9' Aramu, 35' e 55' Simy, 68' Capello, 84' Golemic)

Pescara-Benevento 4-0 (46' Memushaj, 53' e 76' Machin, 94' [rig.] Maniero)

Pordenone-Cittadella 0-0

Salernitana-Perugia 1-1 (55' Kiyine, 90' Buonaiuto)

Spezia-Juve Stabia 2-0 (18' Bidaoui, 52' Capradossi)

Trapani-Empoli 2-2 (8' Bajrami, 23' Moscati, 61' Stulac, 97' [aut.] Vaseli)

ORA IN CAMPO (parziali)

Livorno-Pisa 1-0 (15' [aut.] Benedetti)

DOMENICA 27 OTTOBRE

Cremonese-Frosinone