© foto di Andrea Rosito

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato per due turni Davide Merelli del Padova e Gennaro Tutino del Cosenza. Fermati per una giornata invece altri 11 calciatori: Davide Adorni (Cittadella), Davide Facchin (Venezia), Marcus Rohden (Crotone), Davide Agazzi e Matteo Di Gennaro (Livorno), Mariano Arini (Cremonese), Tommaso D’Orazio (Cosenza), Fabio Lucioni (Lecce), Ryder Matos (Hellas Verona), Enrico Pezzi (Carpi) e Luca Ranieri (Foggia).