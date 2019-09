Nessun calciatore è stato squalificato dal Giudice Sportivo di Serie B dopo l’ultimo turno di campionato. Sono invece stati fermati due allenatori: due giornate di stop per Francesco Baldini del Trapani per “avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose al Direttore di gara” e Gian Piero Ventura della Salernitana per “avere, al 16° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria”.