Sono tre i calciatori squalificati dal giudice sportivo a margine della seconda giornata di ritorno della Serie B: 1 turno a testa per Gyomber e Laverone, 2 a Di Mariano. Questo quanto si legge sul comunicato ufficiale:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI MARIANO Francesco (Venezia): per comportamento gravemente antisportivo, avendo, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LAVERONE Lorenzo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).