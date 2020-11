Serie B, il parziale di Reggiana-Cremonese: granata in vantaggio grazie alla rete di Costa

Al via la domenica di calcio di Serie B, con la 9^ giornata, che si concluderà domani, che prosegue il suo corso.

Da poco concluso il primo tempo del match del "Mapei Stadium" tra Reggiana e Cremonese: gara aperta da Costa, con un imperioso stacco di testa a sovrastare Terranova e Ravanelli. Non c'è scampo per Alfonso, che non può nulla su quello che diventa il gol del momentaneo 1-0.

Di seguito il programma completo della nona giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

ChievoVerona-Lecce 1-2 (20' Stepinski, 22' Garritano, 93' Falco)

Pisa-Cittadella 1-4 (5' Gargiulo, 18' [rig.] Ogunseye, 64' Pavan, 87' Iori, 89' Marconi)

Pescara-Pordenone 0-2 (24' Musiolik, 58' Berra)

Venezia-Ascoli 2-1 (14' Pucino, 55' Aramu, 68' Fiordilino)

Empoli-Vicenza 2-2 (15' Meggiorini, 56' Matos, 88' La Mantia, 93' [rig.] Longo)

Brescia-Frosinone 1-2 (27' Zampano, 33' Torregrossa, 84' Parzyszek)

Monza-Reggina 1-0 (54' Mota Carvalho)

ORA IN CAMPO (parziali)

Reggiana-Cremonese 1-0 (14' Costa)

ORE 21:00

Cosenza-Salernitana

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

Entella-SPAL