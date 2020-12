Serie B, il risultato di Cosenza-Salernitana sub iudice per il caso Ba

vedi letture

Il Giudice Sportivo di Serie B non ha convalidato il risultato della sfida Cosenza-Salernitana (0-1 per i campani) a causa del caso Ba. La squadra calabrese infatti aveva giocato per un minuto in 12 uomini a causa di una disattenzione che ancora non si capisce se sia stato della società di casa o della quaterna arbitrale. Servirà quindi un supplemento d'indagine per dirimere la questione e decidere se il risultato verrà convalidato o meno con la possibilità che la gara si debba rigiocare o che venga inflitto lo 0-3 a tavolino.