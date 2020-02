vedi letture

Serie B, Juve Stabia-Crotone: a caccia di punti pesanti

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La Juve Stabia e il Crotone si affrontano in un match delicato per entrambe. I campani cercano punti per uscire definitivamente dalla zona calda della classifica, i calabresi, invece, sognano il ritorno in A, ma devono fronteggiare l'attacco, a distanza, di Frosinone e Spezia. L'ultimo precedente risale alla stagione 2013-2014: pareggio per 2-2 con la rete, tra le altre, di Fabio Caserta, ora allenatore della Juve Stabia. In totale sono 11 le vittorie dei campani, 6 i pareggi e 2 i successi per i calabresi. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro è Massimi della sezione di Teramo.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Sei vittorie, un pareggio e cinque sconfitte per i campani al Menti. Nelle ultime quattro gare interne, però, sono arrivate tre vittorie. La squadra di Caserta, però, non vince dal 18 gennaio: successo di misura contro l'Empoli. Così l'allenatore Fabio Caserta prima della gara: I"l Crotone è la squadra che in questo campionato esprime il miglior calcio: lo dissi anche dopo la gara di andata e lo confermo dopo un girone. E’ una grande squadra, completa, che gioca un calcio propositivo a partire dal portiere e che ha superato quel piccolo momento di flessione che ha incontrato". Sul fronte formazione Cissè e Mastalli sono ancora fuori. Di Mariano out per febbre. Tridente offensivo per le Vespe con Bifulco, Forte e Canotto in avanti.

COME ARRIVA IL CROTONE - Quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte lontano dallo Scida per i calabresi. Il successo esterno manca dal 20 gennaio: vittoria nel derby contro il Cosenza. Bisogna dare continuità dopo la vittoria di misura contro la Cremonese. Così l'allenatore Giovanni Stroppa prima del match: "Con la Juve Stabia mi aspetto una partita diversa già a partire dal fatto che si giocherà nel loro stadio, su un sintetico al quale dovremo essere bravi ad abituarci nei primi minuti di gioco. Mi aspetto tanta aggressività da parte loro che in casa hanno una particolare fiducia. Conosciamo le difficoltà oggettive ma siamo il Crotone, siamo secondi in classifica, abbiamo ritrovato dei cardini e quindi voglio una prova di grande carattere". Probabile il 3-5-2 con Armenteros e Simy (a segno sabato scorso) in avanti.