Serie B, Juve Stabia-Pordenone: Caserta per salvare la panchina

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo quindici giorni di pausa per lasciar spazio agli impegni delle varie Nazionali, si torna a giocare in Serie B: al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, alle ore 15 scenderanno in campo la Juve Stabia di Fabio Caserta e il Pordenone guidato da Attilio Tesser. Sarà un match importante per le due squadre, entrambe neopromosse dalla Serie C: le "Vespe", reduci dal successo sul campo del Trapani, sono ultime in graduatoria con appena quattro punti conquistati nelle prime sette giornate e cercano il secondo risultato utile consecutivo per "salvare" il proprio tecnico dall'eventuale esonero; gli ospiti si ritrovano in piena zona playoff a quota 11, a quattro lunghezze dal primo posto occupato dal Benevento, e vogliono proseguire nel momento positivo dopo aver centrato due pareggi (con Benevento e Chievo) ed un successo sull'Empoli (2-0) nelle ultime tre uscite ufficiali. A dirigere il confronto sarà il sig. Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Due assenze importanti per mister Caserta, che dovrà rinunciare a Mastalli e Di Gennaro. Sarà 4-3-3 per la compagine campana: conferme per Russo tra i pali a discapito di Branduani, Vitiello e Germoni saranno gli esterni di difesa con la coppia centrale formata da Mezavilla e Troest. Calvano agirà in cabina di regia, supportato da Calò e Mallamo ai suoi lati; nel tridente offensivo troverà spazio Elia, affiancato da Forte e Canotto, autori delle due reti che hanno regalato i tre punti alla Juve Stabia in casa del Trapani.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Non dovrebbe cambiare più di tanto la formazione dei neroverdi rispetto all'ultimo match con l'Empoli: nel 4-3-1-2 predisposto da Tesser, davanti al portiere Di Gregorio ci saranno Almici e De Agostini come terzini e Camporese-Barison centrali, con quest'ultimo chiamato a sostituire l'assente Bassoli (indisponibili anche Chiaretti e Pobega). Mazzocco, Burrai e Misuraca saranno posizionati sulla linea di centrocampo; il trequartista sarà Gavazzi che giocherà alle spalle di Strizzolo e Ciurria. Dovrebbero partire dalla panchina Candellone e Monachello, i quali hanno comunque buone probabilità di trovare spazio a gara in corso.