Serie B, Juve Stabia-Spezia: formazioni d'attacco in un Menti deserto

Non potrà contare sul proprio pubblico, ma la Juve Stabia proverà a sfruttare lo stesso il fattore campo in virtù dell'abitudine a giocare sul terreno in erba sintetica. Lo Spezia, però, è osso durissimo. Negli ultimi tre mesi, infatti, i liguri hanno perso soltanto contro il Benevento disputando, tuttavia, una partita eccellente. Sarà una gara aperta ad ogni tipo di pronostico, entrambe hanno la consapevolezza che portare a casa tre punti potrebbe essere fondamentale e alimentare ambizioni apparentemente diverse.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Sei assenze per Fabio Caserta, costretto a rinunciare agli squalificati Addae, Germoni, Mallamo e Tonucci e agli infortunati Elia e Mezavilla. Importante rientro a centrocampo. Sarà disponibile, infatti, il golden boy Mastalli che ha saltato tutta la stagione a causa di problemi fisici molto seri. Stiamo parlando di uno degli artefici principali del ritorno in B delle vespe: chiaramente non ha i novanta minuti nelle gambe e dovrà adattarsi quanto prima alla categoria, ma alla lunga è destinato ad essere uno dei perni della linea mediana. Se le scelte in difesa sono abbastanza obbligate, negli altri reparti l'allenatore può scegliere. Non si può prescindere da Calò, re degli assist già nel mirino di tanti club di categoria superiore. Canotto, Di Mariano e Forte potrebbero comporre il terzetto d'attacco, conferma del fatto che Caserta vuole giocarsela ad armi pari senza badare soltanto alla fase difensiva.

COME ARRIVA LO SPEZIA

Abbondanza per il tecnico Vincenzo Italiano che, dopo la squalifica della scorsa settimana. ritrova il centrocampista Mora. Elemento giudicato essenziale per carisma e caratteristiche. Quasi certamente sarà titolare in una linea mediana impreziosita dalla presenza di Matteo Ricci (per media voto uno dei migliori elementi del girone di ritorno) ed uno tra Bartolomei e Maggiore, sebbene l'allenatore abbia provato altri spartiti tattici che prevedano la coesistenza tra i due. In avanti imbarazzo della scelta, dal momento che sono tutti abili ed arruolabili fatta eccezione per Antonino Ragusa. Gyasi e Nzola sembrano certi di una maglia, Di Gaudio potrebbe essere preferito ancora una volta a Bidaoui e Federico Ricci, mentre per Galabinov ci sarà spazio nei secondi 45 minuti.