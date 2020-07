Serie B, Juve Stabia-V.Entella - Assenze pesanti per Caserta, Boscaglia sorride

La trentatreesima giornata del campionato si aprirà questa sera con l'anticipo del Menti tra Juve Stabia ed Entella, match di capitale importanza per le vespe. Gli uomini di Caserta hanno infatti ripreso il campionato come peggio non potevano, perdendo quattro gare su quattro, le ultime due i derby contro Benevento e Salernitana, addirittura nonostante la superiorità numerica. Un ruolino di marcia che ha fatto sprofondare i campani i piena zona play-out, risultati che hanno visto necessario il ritiro per la squadra gialloblù. Di fronte ci sarà un'Entella in discreto stato di forma reduce dal pareggio interno contro il Chievo e a -4 dai play-off. A dirigere la gara sarà il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Assenze pesanti in casa stabiese, dove mancheranno gli squalificati Calò e Ricci, mentre restano da valutare le condizioni di Cissé, uscito anzitempo nel derby contro la Salernitana. Con ogni probabilità sarà ancora 4-3-1-2: davanti a Provedel ci saranno Vitiello, Allievi, Troest ed Elia, mentre in mediana Izco prenderà il posto di Calò al fianco di Mallamo e Calvano. Canotto agirà alle spalle di Forte e Cissé, se il guineano sarà del match. In caso di forfait sarà Di Mariano ad agire nei panni di rifinitore alle spalle di Forte e Canotto.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Squadra quasi al completo per Boscaglia che ritrova Settembrini, di rientro dalla squalifica, Crimi, Contini e Coppolaro, appena rientrati in gruppo dopo i rispettivi infortuni. Resta in forse Nizzetto, ancora sulla via del recupero. Anche per i liguri l'assetto sarà 4-3-1-2: Borra dovrebbe partire ancora titolare tra i pali, ma occhio a Contini; in difesa ci saranno De Col, Poli, Pellizzer e Sala, mentre in mediana Settembrini tornerà a completare il reparto accanto a Mazzitelli e Paolucci; in avanti Schenetti giocherà alle spalle di De Luca e Morra.