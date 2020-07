Serie B, l'ultimo atto. Ad Trapani: "Prima facciamo risultato. Poi penseremo al CONI"

vedi letture

Mentre il Trapani si giocherà questa sera al 'Comunale' le ultimissime chance salvezza contro il Crotone (CLICCA QUI PER TUTTE LE COMBINAZIONI SALVEZZA), la dirigenza del club siciliano il prossimo 6 agosto dovrà attendere la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI circa la possibile restituzione dei due punti tolti dalla Giustizia Sportiva. Su questo tema si è espresso Lorenzo Petroni, ad della società granata, dalle colonne del Giornale di Sicilia: "L’udienza è stata fissata nella prima data utile. Loro devono rispettare i tempi ed hanno anche abbreviato da 10 a 5 giorni. Hanno detto che va deciso prima dei play-out che potrebbero essere spostati, questo in base a quello che succederà nella partita di stasera. Non penso sia una partita al buio anche se avessimo i due punti in più dovremmo fare risultato".