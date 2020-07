Serie B, l'ultimo atto. Spezia, Pordenone e Cittadella: in tre per le semifinali playoff

Delle 20 squadre che questa sera scenderanno in campo per il 38° e ultimo turno di Serie B, solo cinque si presenteranno sul rettangolo verde senza assilli di classifica: Benevento e Crotone già in A, Cremonese ed Entella salve e senza possibilità di playoff più il Livorno già retrocesso in Serie C. Per tutte le altre c'è qualcosa da conquistare negli ultimi 90' della stagione regolare.

CACCIA ALLE SEMIFINALI - Iniziando dalla parte altissima della classifica ci sono Spezia, Pordenone e Cittadella, le tre società già matematicamente nei playoff che si giocheranno il miglior piazzamento in classifica utile per la qualificazione diretta alle semifinali. In quest'ottica il terzo posto degli aquilotti può essere "scippato" solo dal Pordenone che per farcela deve però vincere in tutti i modi sul campo della Cremonese, poiché in caso di arrivo a pari punti con la formazione di Vincenzo Italiano hanno gli scontro diretti a sfavore. I Ramarri, però, per conquistarsi le semifinali dirette possono arrivare anche quarti tenendo dietro il Cittadella e per riuscirci gli basterà non perdere questa sera.

CLASSIFICA

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo Verona 53

Pisa 52

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41*

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione