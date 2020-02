Serie B, la classifica aggiornata: Benevento a +17 sulle inseguitrici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Serie B continua la marcia solitaria del Benevento, che si impone per 1-0 sul campo del Cosenza e consolida il proprio primato. La classifica vede il Benevento stabilmente alla guida della classifica con ben 54 punti, 17 in più delle prime inseguitrici, Cotone e Frosinone. Di seguito la classifica completa.

Benevento 54

Crotone 37

Frosinone 37

Pordenone 36

Spezia 34*

Entella 34

Salernitana 33*

Cittadella 33

Perugia 33

Pescara 32

Chievo 31

Ascoli 31

Pisa 30

Empoli 30

Juve Stabia 29

Venezia 27

Cremonese 23*

Cosenza 20

Trapani 19*

Livorno 14