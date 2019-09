Questa la classifica aggiornata dopo il quarto turno di serie B. Il Benevento aggancia l'Entella in testa alla classifica con 10 punti, segue l'Ascoli a quota 9. Balzo in avanti anche per l'Empoli, mentre la Cremonese torna alla vittoria. In basso alla classifica ancora ko Juve Stabia e Cosenza.

CLASSIFICA

Benevento 10

Entella 10

Ascoli 9

Perugia 8

Empoli 8

Pisa 7*

Pescara 7

Pordenone 6

Salernitana 6*

Cremonese 6

Crotone 5

Spezia 4

Chievo 4*

Venezia 4

Frosinone 4

Livorno 3

Cittadella 3

Cosenza 1

Juve Stabia 1

Trapani 0*

*una partita in meno